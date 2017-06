HAWKESBURY, Ont. — Lorsque le calendrier des tournois du Circuit Canada Pro Tour 2017 a été dévoilé, l’Ontarien Stephane Dubois a aussitôt encerclé les dates de l’Invitation Desjardins qui aura lieu mercredi et jeudi sur les allées du club Hawkesbury.

En 2016, l’élancé golfeur de Brantford, en Ontario, est devenu le tout premier champion de l’histoire du circuit en enlevant justement les honneurs de l’Invitation Desjardins dotée encore cette année d’un enjeu de 40 000 $.

«Non seulement ai-je inscrit les dates de ce tournoi à mon agenda, mais aussi celles de tous les autres tournois de ce nouveau circuit, a affirmé Dubois. Ce circuit est une véritable bénédiction pour des gars comme moi qui rêvent de faire carrière au golf. L’organisation des tournois du CCPT ne ressemble en rien à ce que nous vivons sur les mini-circuits. Personnellement, j’en profite depuis l’été dernier pour découvrir différentes régions du Québec où j’espère parvenir à communiquer sous peu en français.»

Dubois insiste sur un autre attrait primordial du nouveau circuit.

«Je n’aurais jamais imaginé toucher autant d’argent à ma première saison complète chez les professionnels, a-t-il dit, en faisant allusion à ses gains de près de 35 000 $ en 2016, lui qui n’avait encaissé que 4835 $ sur le Circuit Great Lakes Tour l’année précédente.

Premier au classement Coors Light, le champion amateur de l’Ontario en 2013 a pris le troisième rang au Challenge Desjardins en ouverture de saison.

Outre sa victoire à l’Invitation Desjardins en 2016, il avait terminé deuxième à l’Omnium du Québec et cinquième à la Coupe Canada.

Dubois n’est pas sans savoir qu’en se présentant à Hawkesbury, ses attentes seront plus élevées cette semaine.

«Tout était tellement nouveau pour moi l’an dernier, a-t-il poursuivi. Je m’attends maintenant à batailler pour la victoire à chaque tournoi.»

Une lourde tâche attend Dubois cette semaine.

«Je suis à l’aise sur ce genre de parcours traditionnel. La complexité des verts exige des coups d’approche précis et il faut savoir à quel moment utiliser le bois-1 ou le laisser dans le sac.»

Pour signer le doublé à cet événement national, Dubois sera confronté à un imposant contingent de 105 golfeurs provenant notamment de la PGA du Canada et du Circuit Great Lakes Tour, sans compter une quarantaine des meilleurs professionnels québécois.

L’Ontarien Daniel Kim et le Québécois Pierre-Alexandre Bédard, champions des deux derniers tournois de Circuit Canada Pro Tour, seront de la partie, de même que Jean-Philip Cornellier, champion de la PGA du Canada, Dave Lévesque, premier au classement Sunice, Marc-Étienne Bussières, deuxième au classement Coors Light, et les vétérans Danny King et Oliver Tubb, champion de la Coupe Canada 2014.