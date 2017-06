EASTBOURNE, Royaume-Uni — Novak Djokovic a pu compléter un seul jeu lors de son match de deuxième ronde contre Vasek Pospisil au tournoi d’Eastbourne avant que la pluie n’entraîne l’interruption du jeu, mardi, à ce dernier rendez-vous préparatoire à Wimbledon.

Premier match sur le court central, Djokovic, première tête de série, a conservé son service pour prendre les devants 1-0 et il menait 30-15 au deuxième jeu quand les joueurs ont retraité aux vestiaires en raison de la pluie. Le programme de la journée a finalement été annulé sous le coup de 17h.

Djokovic a accepté un laissez-passer pour participer au tableau principal du tournoi et il dispute un tournoi sur gazon entre les Internationaux de France et Wimbledon pour la première fois depuis 2010.

Au tableau féminin, Simona Halep, no 2, et Svetlana Kuznetsova, no 7, tiraient de l’arrière 2-1, respectivement face à Ying-Ying Duan et Mona Barthel, quand la pluie s’est mise de la partie.