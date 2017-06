CHICAGO — Les Yankees de New York ont inscrit le deuxième but Starlin Castro sur la liste des blessés de 10 jours à cause d’une élongation à l’arrière de la cuisse droite, mardi.

Castro s’est blessé en troisième manche lundi contre les White Sox, en courant sur un roulant. Les Yankees ont amorcé la série de quatre matches à Chicago en l’emportant 6-5.

Castro frappe pour ,313 en 73 matches, avec 12 circuits et 45 points produits. Il occupe le septième rang de l’Américaine pour la moyenne au bâton.

Pour le remplacer dans la formation, les Yankees ont fait appel à Tyler Wade, qui jouait avec leur filiale de Scranton/Wilkes-Barre, dans le AAA.