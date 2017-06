CINCINNATI — Joey Votto a brisé l’égalité à l’aide d’un circuit de deux points en cinquième manche et il a aidé les Reds de Cincinnati à vaincre les Brewers de Milwaukee 8-6, mardi.

Billy Hamilton, Adam Duvall et Eugenio Suarez ont aussi claqué des circuits pour les Reds, qui ont connu leur meilleure sortie à l’attaque en 19 matchs, soit depuis la soirée de quatre circuits de Scooter Gennett dans une victoire de 13-1 face aux Cardinals de St. Louis, le 6 juin.

Le frappeur de puissance des Brewers Ryan Braun était de retour au jeu après avoir raté 31 rencontres en raison d’une blessure au mollet gauche. Braun a été 1-en-5 avec un double.

Junior Guerra (1-2) a accordé huit points, huit coups sûrs et trois buts sur balles en plus de quatre manches au monticule et les Brewers, meneurs de la section centrale de l’Américaine, ont encaissé un troisième revers en quatre sorties.

Du côté des Reds, Tim Adleman (5-4) a signé la victoire même s’il a été débité de cinq points sur cinq coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches. Trois releveurs ont fait le pont jusqu’à Raisel Iglesias, qui a été parfait en neuvième pour enregistrer un 13e sauvetage en 14 occasions cette saison.

Cubs 1 Nationals 6

Max Scherzer a concédé un point et deux coups sûrs pendant que les Nationals de Washington chassaient le partant Jake Arrieta du match en cinquième manche, en route vers une victoire de 6-1 face aux Cubs de Chicago.

Scherzer (9-5) a été dominant pendant six manches lors d’un duel entre les deux derniers récipiendaires du trophée Cy-Young dans la Nationale. Il a retiré six frappeurs sur des prises et n’a pas donné de but sur balles, retirant 16 des 17 derniers frappeurs qu’il a affrontés.

Arrieta (7-6) a été imprécis avec ses tirs, offrant six passes gratuites, un sommet personnel en 2017. Il a concédé cinq points mérités et a cédé sa place au monticule après avoir affronté deux frappeurs en cinquième manche.

Le receveur Miguel Montero et lui ont permis sept buts volés. L’arrêt-court des Nationals Trea Turner a réussi à lui seul quatre larcins.

Michael Taylor a été 2-en-4 et a produit deux points pour les Nationals.

Mets 3 Marlins 6

Le frappeur suppléant Ichiro Suzuki donné les devants aux siens à l’aide d’un simple d’un point en septième manche, Christian Yelich a frappé trois coups sûrs et les Marlins de Miami ont défait les Mets de New York 6-3.

Suzuki a cogné la balle en lieu sûr au champ opposé aux dépens de Jerry Blevins pour offrir une avance de 4-3 aux Marlins. Âgé de 43 ans, Suzuki domine les Ligues majeures avec 12 coups sûrs comme frappeur suppléant cette saison.

Yelich a ajouté un simple de deux points en septième. A.J. Ramos a fermé les livres en neuvième et a enregistré un 13e sauvetage en 2017.

Le partant des Mets Robert Gsellman a quitté la rencontre en quatrième manche quand il s’est blessé à la jambe en courant vers le premier but après avoir frappé un roulant.

Gsellman a accordé trois points, faisant grimper sa moyenne à 6,16. Neil Ramirez (0-1) a affronté deux frappeurs en septième et ils ont tous les deux croisé le marbre.

Rays 4 Pirates 2 (10 manches)

Adeiny Hechavarria a produit deux points à son premier match avec les Rays et Tampa Bay a eu raison des Pirates de Pittsburgh 4-2, en 10 manches.

L’arrêt-court a fourni un simple d’un point en huitième et un ballon sacrifice en 10e, où les Rays ont marqué deux fois.

Hechavarria a doublé le coussin des siens à 2-0 en huitième, poussant au marbre Tim Beckham. Ce dernier avait cogné un double.

Andrew McCutchen a toutefois nivelé le score 2-2 avec un double en neuvième, amenant à la plaque John Jaso et Josh Harrison.

Jaso a d’abord été atteint par un tir d’Alex Colome (2-3). Harrison a ajouté un double, puis McCutchen a fait de même.

Corey Dickerson a frappé deux coups sûrs pour les Rays, qui mettaient fin à une brève série de deux revers. Tommy Hunter a récolté le sauvetage.

Hechavarria a été acquis lundi des Marlins de Miami, en retour de deux joueurs des ligues mineures.

Alex Cobb n’a pas donné de coup sûr avant la septième, où Josh Harrison a amorcé la manche avec un simple.

Cobb a lancé pendant huit manches, allouant deux coups sûrs et un but sur balles. Il a retiré quatre frappeurs au bâton.

Les points décisifs ont été marqués contre Felipe Rivero (3-2). Il a permis un point, deux coups sûrs et un but sur balles – ouvrant la porte à ce qui semblait un optionnel de Wilson Ramos, au troisième but. Mais David Freese a commis une erreur, donnant à Steven Souza fils l’occasion de marquer.

Un mauvais lancer a fait avancer Ramos du deuxième au troisième coussin, puis Hechavarria a doublé l’avance en soulevant une balle au champ gauche.