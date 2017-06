CLEVELAND — Adrian Beltre a cogné son 450e circuit en carrière, une claque en solo contre Cody Allen en neuvième manche, et les Rangers du Texas ont vaincu les Indians de Cleveland 2-1, mardi.

Beltre a expédié le premier tir d’Allen (0-4) dans les gradins au champ gauche. Il détient maintenant l’exclusivité du 39e rang de tous les temps pour les circuits en carrière.

La victoire est allée au dossier de Keone Kela (4-1), qui a blanchi les Indians en fin de huitième manche. Matt Bush a accordé un simple à Michael Brantley après un retrait en neuvième, mais il a finalement ajouté un 10e sauvetage à sa récolte saisonnière.

Les deux équipes ont cogné seulement trois coups sûrs chacune.

Le gérant des Indians Terry Francona a raté la rencontre puisqu’il a dû se rendre à l’hôpital pour une deuxième fois en juin. Il avait quitté le match de lundi soir puisqu’il ne se sentait pas bien et il a passé plusieurs heures à l’hôpital pour passer des examens. Son adjoint Brad Mills a pris la relève, mais Francona devrait être de retour à son poste mercredi.

Royals 3 Tigers 5

J.D. Martinez et Miguel Cabrera ont frappé des circuits, Justin Verlander a été efficace pendant sept manches et les Tigers de Detroit ont battu les Royals de Kansas City 5-3.

Verlander (5-4) accusait un retard de 3-0 avant de provoquer un premier retrait, mais il n’a rien donné aux Royals par la suite, aidant les Tigers à signer une deuxième victoire d’affilée après avoir connu une série de huit revers. Verlander a accordé trois points, neuf coups sûrs et un but sur balles.

Justin Wilson a mis la touche finale en neuvième et a été crédité d’un septième sauvetage cette saison.

Du côté des Royals, Matt Strahm (2-5) a concédé cinq points et six coups sûrs en trois manches et deux tiers.