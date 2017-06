LONDRES — Le «Big 4» du tennis masculin agira à titre de quatre premières têtes de série du tournoi de Wimbledon.

Le no 1 mondial et champion en titre, Andy Murray, a été établi favori de la prochaine édition, suivi de Novak Djokovic, Roger Federer et Rafael Nadal.

Nadal et Djokovic font aussi partie du top-4 mondial, mais Federer vient au cinquième rang. Stanislas Wawrinka, troisième raquette mondiale qui a remporté les trois autres tournois du Grand Chelem mais jamais Wimbledon, est classé cinquième tête de série.

Le Canadien Milos Raonic, Marin Cilic, Dominic Thiem, Kei Nishikori et Alexander Zverev sont les têtes de série numéros 6 à 10.

Dans le tableau féminin, l’Allemande Angelique Kerber est la favorite d’une liste qui est presque identique au top-10 mondial. La seule exception l’absence de la quatrième raquette, Serena Williams, enceinte. Cela signifie qu’Elina Svitolina, cinquième au monde, est la quatrième tête de série, derrière Simona Halep et Karolina Pliskova.

Caroline Wozniacki, Johanna Konta, Svetlana Kuznetsova, Dominika Cibulkova, Agnieszka Radwanska et Venus Williams complètent le top-10.