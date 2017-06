OTTAWA — Les Sénateurs d’Ottawa ont prolongé de trois ans leur association avec le gardien Mike Condon.

Cette nouvelle entente rapportera 2,4 millions $ US en moyenne par campagne au gardien américain.

Âgé de 27 ans, Condon a été acquis des Penguins de Pittsburgh en retour d’un choix de cinquième tour au dernier repêchage le 2 novembre. Il a été appelé à jouer un rôle de premier plan en remplacement du partant Craig Anderson, qui s’est périodiquement absenté pour être au chevet de sa femme, Nicholle, qui a combattu un cancer.

Condon a disputé 40 matchs la saison dernière, compilant une fiche de 19-14-6 avec une moyenne de buts alloués de 2,48 et un taux d’efficacité de ,914. Il a réussi cinq jeux blancs.

Le natif de Holliston, au Massachusetts, a établi un record d’équipe en disputant 27 matchs consécutifs du 1er décembre au 4 février. Il est aussi devenu le gardien des Sénateurs à réussir le plus rapidement cinq blanchissages, n’ayant besoin que de 32 matchs pour réussir l’exploit.

En carrière, Condon a joué 96 rencontres avec le Canadien de Montréal, les Penguins et les Sénateurs, dont 89 départs. Il a un dossier de 40-39-12, avec six jeux blancs, une moyenne de 2,61 et un taux d’efficacité de ,908.