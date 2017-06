ST. PETERSBURG, Fla. — Les Rays de Tampa Bay ont accordé au choix de premier tour Brendan McKay un contrat des ligues mineures incluant un boni à la signature de 7 005 000 $, le plus important depuis que des limites ont été imposées aux dépenses liées au repêchage, en 2012.

Lanceur et premier but avec l’Université de Louisville, McKay a été le quatrième choix au total lors du repêchage, plus tôt ce mois-ci.

Il commencera sa carrière avec Hudson Valley au niveau A, le mois prochain.

À sa troisième saison avec Louisville, le gaucher a montré une fiche de 11-3 et une moyenne de 2,56, établissant le record des Cardinals avec 146 retraits sur des prises, en 16 départs.

Louisville a pris part à la Série mondiale de la NCAA. McKay a reçu le trophée Dick Howser, remis annuellement au meilleur joueur des rangs universitaires.

Les Rays veulent qu’il continue son apprentissage à la fois comme lanceur et joueur de premier but. Ils estiment qu’il peut contribuer au monticule et au bâton mais aussi défensivement, au premier coussin.