SAN FRANCISCO — Jae-Gyun Hwang a cogné son premier circuit en carrière dans les Ligues majeures, une claque qui a permis de briser l’égalité en sixième manche, permettant du même coup aux Giants de San Francisco de l’emporter 5-3 face aux Rockies du Colorado.

Il s’agissait d’une huitième défaite consécutive pour les Rockies, leur plus longue séquence du genre depuis le début de la saison.

Hwang, joueur de 29 ans qui a déjà porté les couleurs des Lotte Giants de la Corée du Sud, a été rappelé des mineures avant la rencontre et a été inséré dans l’alignement de départ en tant que joueur de troisième but et comme cinquième frappeur.

Il a été retiré sur un roulant en deuxième manche, a claqué un roulant bon pour un point en quatrième pour réduire l’écart 2-1. Il a par la suite brisé l’égalité (3-3) grâce à son coup de circuit aux dépens de Kyle Freeland (8-6).

Hwang a été salué par une ovation du public alors qu’il faisait le tour des sentiers et a été chaleureusement par ses coéquipiers dans l’abri des joueurs.

Il a terminé sa soirée de travail en se faisant retirer sur des prises en huitième.