DÜSSELDORF, Allemagne — Richie Porte a prolongé son entente avec l’équipe BMC juste avant le Tour de France.

L’équipe en a fait l’annonce jeudi, deux jours avant que ne soit lancée la Grande Boucle de Düsseldorf, en Allemagne. Elle n’a pas précisé la durée de cette prolongation de contrat.

Le directeur général de BMC, Jim Ochowicz, a indiqué que le pacte permettrait à l’Australien de 32 ans de se concentrer pleinement sur la course. Porte fait partie des favoris après un solide début de saison, ponctué de victoires au Tour Down Under et Tour de Romandie, ainsi qu’une deuxième place au Critérium du Dauphiné.

Porte s’est joint à BMC en 2016, après avoir roulé pour l’équipe Sky en appui à Chris Froome, champion en titre du Tour de France.