NEW YORK — Les Rangers de New York ont conclu une nouvelle entente avec le défenseur Brendan Smith.

Le directeur général Jeff Gorton a confirmé le pacte jeudi. Smith était sur le point de devenir joueur autonome sans compensation, samedi.

Smith, qui est âgé de 28 ans, serait devenu l’une des principales têtes d’affiche disponibles à la ligne bleue sur le marché des joueurs autonomes, après que les Rangers l’eurent acquis des Red Wings de Detroit comme joueur «de location» à la date limite des transactions. Smith a marqué trois buts et récolté six mentions d’aide en 51 rencontres, affichant au passage un temps de jeu moyen de 19:14 — le plus élevé de sa carrière.

En 309 matchs en carrière dans la LNH, Smith a inscrit 16 buts et obtenu 55 mentions d’aide. Le défenseur gaucher, qui est originaire de Toronto, peut également évoluer sur le flanc droit, et il possède de bonnes statistiques en possession de la rondelle. Il fera vraisemblablement partie du top-4 défensif des Rangers la saison prochaine.