MONTRÉAL — La troisième place de Lance Stroll au Grand Prix d’Azerbaïdjan, dimanche, lui a insufflé une bonne dose de confiance pour la suite de la saison. Et des munitions pour riposter à l’un de ses plus grands détracteurs, Jacques Villeneuve.

À 18 ans et 239 jours, Stroll est devenu le plus jeune pilote recrue de l’histoire à grimper sur le podium d’un Grand Prix de F1, à Bakou. Le pilote canadien a également concrétisé le premier podium canadien en F1 depuis Jacques Villeneuve au Grand Prix d’Allemagne de 2001.

L’allégresse et les effets du champagne s’étant maintenant dissipés, Stroll s’est entretenu avec les membres des médias à l’occasion d’une conférence téléphonique, jeudi. Et il n’a pas été tendre envers l’ex-champion du monde de F1.

En piste, le Québécois semble plus calme et détendu que lors de ses premières courses de la saison. Il s’est d’ailleurs fait remarquer à Bakou en étant l’un des rares pilotes à ne pas avoir commis d’erreur de pilotage sur l’exigeant parcours de 6 km — l’un des plus longs de la campagne — qui sillonne la capitale de cette ex-république de l’Union soviétique.

En vertu de sa neuvième place au Grand Prix du Canada plus tôt ce mois-ci et de sa troisième position à Bakou le week-end dernier, le jeune homme de Mont-Tremblant pointe présentement au 12e rang des pilotes avec 17 points, soit deux de moins que son coéquipier chez Williams, Felipe Massa.

Les récents succès remportés par Stroll sont encourageants pour l’équipe britannique, qui avait déclaré en début de saison vouloir lutter pour le quatrième rang au championnat des manufacturiers avec l’équipe Force India. Williams (37) est présentement cinquième au classement, derrière Mercedes (250), Ferrari (226), Red Bull (137) et Force India (79).

Stroll s’est également dit confiant en prévision de la prochaine course, le Grand Prix d’Autriche, qui aura lieu dans moins de deux semaines. Il a d’ailleurs obtenu son premier podium en carrière en F3 en 2015 à Spielberg, en plus d’avoir remporté deux des trois courses du week-end en 2016, mettant la table pour son éventuelle conquête du championnat de F3.