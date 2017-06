NEWARK, N.J. — Les Devils du New Jersey se sont entendus avec le gardien réserviste Keith Kinkaid pour les deux prochaines années.

Le directeur général Ray Shero en a fait l’annonce tard jeudi après-midi.

Kinkaid touchera 1,2 million $ cette saison et 1,3 million $ en 2018-19.

Kinkaid, qui aura bientôt 28 ans, a disputé 26 matchs, dont 23 comme partant et il a réalisé 713 arrêts. Il a présenté un dossier de 8-13-3, avec un blanchissage, une moyenne de buts alloués de 2,64 et un pourcentage d’arrêts de ,916.

Kinkaid a aussi récolté son premier point en carrière lorsqu’il a obtenu une mention d’aide sur un but en avantage numérique de Taylor Hall, le 19 février dernier face aux Islanders de New York. L’ancien joueur de l’Union College a disputé ses six saisons en carrière dans l’organisation des Devils.