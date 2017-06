HAWKESBURY, Ont. — L’Ontarien Brett Cairns a résisté à une poussée tardive du Québécois Francis Berthiaume et de l’Ontarien Brendan Leonard pour enlever les honneurs de l’Invitation Desjardins qui a connu son dénouement sous une pluie continuelle, jeudi, sur les allées du club Hawkesbury.

Auteur d’une première ronde de 66, six coups sous la normale, Cairns a remis une dernière carte de 71 pour un pointage combiné de 137, sept coups sous la normale. En l’emportant par un seul coup devant Berthiaume et Leonard, Cairns a empoché la première bourse de 7000$ au terme de cette étape nationale de Circuit Canada Pro Tour.

L’Ontarien Mitch Sutton a pris le quatrième rang avec un pointage de 70-69=139 (moins 5).

Avec un total de 141, le Québécois Vincent Blanchette termine à égalité au cinquième rang avec Branson Ferrier, Sang Lee, Chris Hemmerich et le tenant du titre Stephane Dubois. Ce dernier a fait oublier sa ronde initiale de 74 en ramenant une dernière carte de 67.

Dubois conserve le premier rang du Classement Coors Light avec 1 038,71 points, suivi Marc-Étienne Bussières à 961,70 et Sonny Michaud à 952,77.

Cairns a bien failli ne pas savourer la plus importante victoire de sa carrière.

Sous l’impression que son heure de départ était à 14 h 14, il s’est présenté au club de golf neuf minutes seulement avant son départ prévu pour 13h14.

«J’ai à peine eu le temps de frapper quatre balles au terrain d’exercice avant de me rendre à la hâte au tertre de départ », a raconté Cairns, qui a remporté le championnat du Circuit Great Lakes Tour en 2016.

«Cette victoire est la plus importante de ma carrière pour deux raisons, de dire Cairns. Le peloton était plus relevé que celui du championnat du circuit de l’an dernier et aussi, je quitte avec le plus gros chèque de ma carrière.»

À son deuxième tournoi chez les professionnels, Berthiaume est parvenu à contrôler sa nervosité.

«J’ai beaucoup appris de mon premier tournoi, a-t-il dit. Confronté à plusieurs golfeurs plus aguerris, je suis demeuré patient et concentré.»

Après avoir commis son seul boguey de la journée au 8e trou, Berthiaume a enchainé avec sept normales consécutives avant de caler des oiselets aux 16e et 17e trous.

Chez les autres Québécois, Marc Hurtubise a pris le 10e rang à 142, un coup de mieux que Dave Lévesque, Sonny Michaud, Beon Yeong Lee et Billy Houle.