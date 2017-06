CALGARY — Les Flames de Calgary ont acquis le gardien Eddie Lack, le défenseur Ryan Murphy et un choix de 7e ronde en 2019 des Hurricanes de la Caroline, jeudi, en retour du défenseur Keegan Kanzig et d’une sélection de 6e tour en 2019.

Les Hurricanes ont aussi accepté de payer la moitié du salaire de Lack, soit une somme de 1 375 000$.

Originaire de Norrtalje, en Suède, Lack a participé à 19 rencontres avec les Hurricanes en 2016-2017, affichant un dossier de 8-7-3, une moyenne de buts alloués de 2,64 et un taux d’arrêts de ,902.

En quatre saisons dans la Ligue nationale, deux avec les Canucks de Vancouver et deux avec les Hurricanes, le gardien de 29 ans affiche un dossier cumulatif de 54-51-18, une moyenne de 2,56 et un taux d’arrêts de ,911.

Murphy, un défenseur de cinq pieds 11 pouces et 185 livres, a pris part à 27 matchs avec les Hurricanes et sept autres avec les Checkers de Charlotte dans la Ligue américaine. Avec les Hurricanes, le défenseur de 24 ans a été limité à deux mentions d’aide et il totalise six buts et 37 points en 151 rencontres en carrière dans la Ligue nationale.

Quant à Kanzig, qui n’est âgé que de 22 ans, il a complété sa première saison chez les professionnels en 2016-2017 et partagé son temps avec le Thunder de l’Adirondack, dans la Ligue de la côte Est, et le Heat de Stockton, dans la Ligue américaine.

Kanzig, qui est originaire de l’Alberta, a été repêché en troisième ronde, 67e au total, par les Flames en 2013.