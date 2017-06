OLYMPIA FIELDS, Ill. — La Canadienne Brooke Henderson, la championne en titre, et l’Américaine Michelle Wie ont surmonté une journée venteuse et une première moitié de parcours laborieuse, jeudi, en route vers des rondes de 68 qui leur permettent de rôder près du sommet du classement lors de la première ronde du Championnat féminin KPMG de la PGA, le deuxième tournoi majeur de la saison.

Chella Choi occupait le premier rang parmi les joueuses ayant amorcé leur parcours en première moitié de journée grâce à une ronde de 66, marquée par des oiselets consécutifs aux 13e, 14e et 15e trous.

Tout comme Choi, Amy Yang avait retranché cinq coups à la normale et se trouvait sur le vert du 18e trou, avec une chance de s’emparer seule du sommet du classement lorsque le jeu a été interrompu à 19 h 01 (heure locale) à cause du temps menaçant dans la région.

L’Américaine Brittany Altomare accusait un coup de recul et Joanna Klatten affichait aussi un score de quatre coups sour la normale avec deux trous à négocier.

Alison Lee et Su Oh avaient imité Henderson et Wie en signant des cartes de 68, trois coups sous la normale.

Seule autre Canadienne en lice, Alena Sharp a inscrit un score de 71.