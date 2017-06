BUFFALO, N.Y. — L’attaquant Jason Pominville est de retour aux sources.

Pominville, le défenseur montréalais Marco Scandella et un choix de quatrième ronde au repêchage de 2018 ont été acquis par les Sabres de Buffalo, qui ont cédé en retour au Wild du Minnesota les attaquants Tyler Ennis, Marcus Foligno et un choix de troisième ronde en 2018.

Le vétéran âgé de 34 ans, natif de Repentigny, a disputé ses neuf premières saisons en carrière à Buffalo avant d’être échangé au Wild le 3 avril 2013. Après un séjour de cinq saisons au Minnesota, Pominville est de retour dans l’État de New York.

Pominville a inscrit 13 buts et récolté 34 mentions d’aide en 78 matchs avec le Wild la saison dernière, en plus d’avoir affiché un différentiel de plus-2 et d’avoir écopé quatre minutes de pénalité. Il a aussi obtenu une passe en cinq matchs éliminatoires.

Le Québécois, qui a été sélectionné en deuxième ronde, 55e au total, par les Sabres au repêchage de la LNH en 2001, a marqué 261 buts et amassé 401 mentions d’assistance en 905 matchs en carrière dans la LNH.

De son côté, Scandella a totalisé 27 buts et 62 mentions d’assistance en 373 matchs en carrière dans le circuit Bettman — tous avec le Wild. Le Montréalais, qui est âgé de 27 ans, a été repêché par le Wild en deuxième ronde, 58e au total, lors de l’encan de la LNH en 2008.

En retour, le Wild a acquis Ennis, un ailier gauche qui a été ralenti par de nombreuses blessures au cours des dernières saisons. Le hockeyeur de 27 ans originaire d’Edmonton a inscrit cinq buts et amassé huit passes en 51 matchs, la saison dernière.

Ennis, choisi au 26e rang universel par les Sabres au repêchage de 2008, a marqué 97 buts et ajouté 139 mentions d’assistance en 419 matchs en carrière dans la LNH. Il a aussi récolté huit points (3-5) en 13 matchs éliminatoires en carrière. Depuis le retour du lock-out en 2012-13, il n’a jamais présenté un différentiel positif.

De son côté, Foligno vient de connaître sa meilleure saison offensive en carrière avec les Sabres. Il a marqué 13 buts et ajouté 10 mentions d’aide à sa fiche en 80 parties. Il n’a jamais pris part aux séries éliminatoires de la LNH.