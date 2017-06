TOKYO — Le vice-président du CIO, John Coates, affirme que l’ajout de nouveaux sports aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 attirera les jeunes et créera une plus grande parité entre les sexes sans augmenter les coûts.

Dans un effort visant à donner un attrait plus jeune et urbain aux jeux, le CIO a ajouté le basketball à 3 contre 3 et le BMX freestyle au programme de Tokyo, une augmentation nette de 15 médailles d’or dans un programme de 321 événements.

«Tokyo 2020 offrira une expérience unique aux athlètes et aux amateurs de tous âges», a déclaré Coates, vendredi, après avoir terminé une visite de trois jours pour évaluer les préparatifs de Tokyo. L’Australien dirige la commission de coordination du CIO pour les Jeux de 2020.

Il y aura huit équipes dans chacun des tournois masculin et féminin dans un format 3 contre 3 sur un demi-terrain, formule qui a été présentée lors des Jeux olympiques de la jeunesse à Singapour en 2010.

«Nous avons récemment ajouté 15 événements au programme olympique, a déclaré Coates. Ce sont des événements qui offrent une plus grande égalité entre les sexes et plus d’intérêt urbain et pour la jeunesse.»

Le quota global d’athlètes pour les 28 sports sera de 10 616 athlètes à Tokyo.

Le CIO s’attend à ce que les femmes représentent 48,8 pour cent des athlètes à Tokyo. Au total, il y a une diminution de 285 places d’athlètes par rapport aux Jeux de Rio de Janeiro en 2016, l’athlétisme perdant 105 places.

«Nous avons ajouté 15 événements, mais nous avons réduit le nombre de participants de 285 athlètes et il n’y aura pas de nouveaux sites requis pour ces événements», a déclaré Coates.

En août dernier, le CIO avait décidé d’inclure l’escalade, le karaté, le skateboard, le surf et le baseball-softball au programme de Tokyo.

Pendant son séjour, Coates a visité le village olympique, le centre aquatique et le stade national.

«Le nouveau stade national commence à sortir de terre, respecte le budget et sera prêt à temps en novembre 2019, ce qui est très important pour nous», a déclaré Coates.

Le CIO et les organisateurs de Tokyo sont désireux d’utiliser les jeux comme un symbole du rétablissement après la catastrophe de 2011 dans la région nord-est du Japon.