SAINT-LOUIS — Les Cardinals de St. Louis ont réorienté leur haute direction en faisant de John Mozeliak le président des opérations baseball et de Michael Girsch le directeur général, vendredi.

Leurs nouveaux contrats se terminent en 2020.

Mozeliak était le d.g. des Cards depuis octobre 2007. Girsch était son adjoint depuis janvier 2011.

«Au fil des 10 dernières années, les opérations baseball sont devenues plus complexes et plus exigeantes, a dit le chef de la direction de l’équipe, Bill DeWitt fils. Donner à Michael plus de responsabilités au quotidien va permettre à John de se concentrer davantage sur la planification à long terme.»

St. Louis entamait la journée de vendredi à trois matches et demi du sommet de la section Centrale de la Nationale, où se trouvent les Brewers de Milwaukee.