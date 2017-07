POTOMAC, Md. — David Lingmerth a remis une deuxième carte consécutive de 65 (moins-5) pour se donner une avance de deux coups au sommet de classement général du tournoi Quicken Loans National, vendredi.

Le Suédois de 29 ans sait qu’il n’aura pas à montrer un pointage cumulatif de moins-20 pour remporter cet événement, disputé sur le parcours du TPC Potomac, mais il est à mi-chemin, à moins-10. Après deux excellentes rondes, il devance Geoff Ogilvy, qui a lui aussi joué 65.

Lingmerth avait triomphé sur ce parcours en 2012, lors d’un tournoi du circuit Web.com. Il a évité les ennuis vendredi et il s’est donné quelques occasions d’effectuer des coups roulés pour un oiselet. Il n’a pas commis de boguey au cours de ses 34 derniers trous.

En vertu d’une ronde de 68, Daniel Summerhays s’est emparé du troisième échelon, à quatre coups du meneur. Arjun Atwal (67) et Sung Kang (69) partagent quant à eux la quatrième position.

Le Canadien Nick Taylor se retrouve aussi au plus fort de la lutte. Il a inscrit un 70 à sa carte et il occupe la sixième place, à égalité avec Ricky Barnes (68), à moins-4. Les golfeurs canadiens Mackenzie Hughes (74) et David Hearn (72) se retrouvent respectivement aux 37e et 47e rangs tandis que Graham DeLaet et Adam Hadwin ne participeront pas aux rondes du week-end.