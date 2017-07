OLYMPIA FIELDS, Ill. — Danielle Kang et Sei Young Kim ont toutes deux remis une carte de 66 (moins-5) et elles se sont emparées de la tête au Championnat féminin KPMG de la PGA, vendredi.

Kang, qui tente de remporter un premier tournoi majeur en carrière, et Kim, la recrue de l’année sur le circuit de la LPGA en 2015, affichent un pointage cumulatif de moins-7 après deux rondes et elles possèdent un coup d’avance sur un groupe de cinq golfeuses.

Amy Yang, la meneuse au terme de la première ronde, Chella Choi (70), Brittany Lincicome (66), Jodi Ewart Shadoff (66) et Mi Hyang Lee (67) se retrouvent à moins-6.

Victorieuse à ce tournoi l’an dernier, la Canadienne Brooke M. Henderson a joué 69 et elle occupe le huitième rang, à moins-5, à égalité avec Moriya Jutanugarn (68), Sarah Jane Smith (67) et So Yeon Ryu (68), la joueuse numéro un au monde.

Lydia Ko, qui avait perdu en prolongation contre Henderson, en juin 2016, est revenue au plus fort de la lutte grâce à une ronde de 68. Elle accuse trois coups de retard sur les meneuses et elle se retrouve à égalité en 12e position avec Michelle Wie (70) et Aditi Ashok (69).

Alena Sharp, l’autre représentante du Canada à prendre part à ce tournoi, a bouclé le parcours en 71 coups et elle est à égalité avec la normale, au 41e échelon.