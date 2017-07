CINCINNATI — Adam Duvall a claqué un circuit de trois points et les Reds de Cincinnati ont disposé des Cubs de Chicago par la marque de 5-0, vendredi.

Duvall a cogné son 19e circuit de la saison en quatrième, après un simple de Zack Cozart et un double de Joey Votto.

Le voltigeur de gauche a frappé trois longues balles à ses quatre derniers matches.

Cozart, Votto et Jose Peraza ont fourni deux coups sûrs chacun. Un amorti de Peraza a permis à Duvall de marquer en sixième.

Votto a été l’artisan du dernier point. En huitième, il a volé le troisième but et a filé au marbre, gracieuseté d’un mauvais relais du receveur Victor Caratini.

Scott Feldman (7-5) n’a donné que deux simples en sept manches, le premier survenant après deux retraits en sixième. Il a retiré sept frappeurs au bâton.

Mike Montgomery (1-5) a permis quatre points et neuf coups sûrs en six manches et deux tiers.

Phillies 1 Mets 2

Jacob DeGrom a retiré 12 frappeurs au bâton et les Mets de New York ont eu raison des Phillies de Philadelphie, 2-1.

DeGrom (8-3) a lancé pendant sept manches, accordant un point, trois coups sûrs et un but sur balles.

Il a signé la victoire à ses quatre dernières sorties – allouant toujours un seul point, tout en restant sur la butte pendant au moins sept manches.

Addison Reed a inscrit un troisième sauvetage.

Curtis Granderson et Travis D’Arnaud ont cogné des simples d’un point pour les New-Yorkais, victorieux à leurs trois derniers matches.

Ben Lively (1-3) a concédé deux points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches et un tiers.

Le Citi Field accueillait 37 134 personnes.