MONTRÉAL — Les Sharks de San Jose se sont assuré les services du défenseur Marc-Édouard Vlasic et du gardien Martin Jones à long terme.

Les Sharks ont conclu des ententes avec eux samedi afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent sur le marché des joueurs autonomes de la LNH l’été prochain. Vlasic a accepté un contrat de huit ans, et Jones de six.

Vlasic est l’un des meilleurs défenseurs défensifs de la ligue et doit habituellement s’assurer de contenir les meilleurs éléments adverses. Vlasic joue à San Jose depuis 11 ans et se retrouve maintenant sous contrat pour les neuf prochaines campagnes.

Jones a été irréprochable devant le filet après avoir été acquis des Bruins de Boston, il y a deux ans. Il a permis aux Sharks de participer à la finale de la Coupe Stanley en 2016, et a signé 35 victoires la saison dernière.

—-

Si tu peux les battre, joins-toi à eux.

Quelques semaines après s’être inclinés en finale de la Coupe Stanley, les Predators de Nashville ont présenté un pacte de quatre ans d’une valeur de 16,4 millions $US au joueur de centre Nick Bonino, samedi.

L’arrivée du hockeyeur qui a joué un rôle-clé dans la conquête de la coupe Stanley des Penguins accaparera 4,1 millions $ sur la masse salariale des Predators au cours des quatre prochaines campagnes.

D’autre part, les Predators ont échangé l’attaquant Colin Wilson à l’Avalanche du Colorado Avalanche en retour d’un choix de quatrième tour au repêchage de 2019. Les Predators épargneront près de 4 millions $ sur leur masse salariale à la suite du départ de Wilson.

De leur côté, les Penguins ont aussi perdu les services des défenseurs Trevor Daley (Red Wings de Detroit) et Ron Hainsey (Maple Leafs de Toronto).

Mais ils ont refait le plein de joueurs à la ligne bleue en offrant un contrat de trois ans d’une valeur de 6,75 millions $ à Matt Hunwick. L’ex-défenseur des Maple Leafs, qui est âgé de 32 ans, occupera 2,25 millions $ sur leur masse salariale.

—-

Les Hurricanes de la Caroline ont opté pour un joueur familier, Justin Williams.

Le directeur général Ron Francis a déclaré que Williams avait ratifié un contrat de deux ans d’une valeur de 9 millions $.

Le joueur par excellence des séries éliminatoires en 2014 a totalisé 100 points au cours des deux dernières campagnes avec les Capitals de Washington. Il a remporté la coupe Stanley avec les Hurricanes en 2006, et avec les Kings de Los Angeles en 2012 et 2014.

Le hockeyeur surnommé «M. Match no 7» présente une fiche en carrière de 7-1 dans ces circonstances, mais il devra d’abord aider les Hurricanes à atteindre les séries éliminatoires.

Les Hurricanes connaissent présentement la plus longue séquence sans participation à la classique printanière, soit huit ans. Depuis qu’ils ont triomphé en 2006, ils n’ont participé aux séries éliminatoires qu’en 2009.

Francis a déclaré que Williams «croit dans notre plan et a décidé de revenir à Raleigh afin d’aider les Hurricanes à franchir la prochaine étape».

—-

Les Blackhawks de Chicago ont adopté la même approche que les Hurricanes.

Patrick Sharp, un ailier reconnu pour ses talents de marqueur qui ont contribué à la conquête de trois coupes Stanley des Blackhawks avant d’être échangé, est de retour à Chicago pour un deuxième séjour.

Le vétéran âgé de 35 ans a accepté un contrat d’une saison, samedi.

—-

De nombreuses mises sous contrat ont été officialisées dans la première demi-heure suivant l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Le gardien Ondrej Pavelec s’est notamment joint aux Rangers de New York, alors que Brian Elliott poursuivra sa carrière avec les Flyers de Philadephie.

Une source au fait de la décision a révélé à l’Associated Press que Pavelec a accepté un contrat d’un an et 1,3 million $ des Rangers. Cette personne a requis l’anonymat puisque l’entente n’a pas été confirmée.

Elliott a accepté une offre de deux ans et 5,5 millions $ afin de partager le filet des Flyers avec Michal Neuvirth. Elliott accaparera 2,75 millions $ sur la masse salariale du club de la Pennsylvanie.

Les Capitals de Washington ont aussi conclu une prolongation de contrat de deux ans et 3 millions $ à l’attaquant Brett Connolly, tandis que Steve Mason ratifiait une entente de deux ans et 8,2 millions $ avec les Jets de Winnipeg. De son côté, Jonathan Bernier a accepté l’offre d’une saison et 2,75 millions $ de l’Avalanche du Colorado, qui s’est fait soutirer le gardien Calvin Pickard par les Golden Knights de Vegas lors du repêchage d’expansion.

—-

Les Sabres ont offert une autre chance à l’attaquant Benoit Pouliot, qui a accepté leur entente d’un an d’une valeur de 1,15 million $.

Pouliot, qui est âgé de 30 ans, a marqué huit buts et amassé six mentions d’aide en 67 parties la saison dernière avec les Oilers d’Edmonton.

Plus tôt dans la journée, les Sabres ont conclu une entente avec le gardien Chad Johnson, qui sera de retour à Buffalo après avoir passé la dernière campagne avec les Flames de Calgary. Johnson est un gardien auxiliaire efficace, mais aussi un bourlingueur, qui se joindra à sa septième équipe en huit ans dans le circuit Bettman.

Johnson a présenté une fiche de 18-15-1 en 36 matchs avec les Flames la saison dernière. Au total, il a compilé une fiche de 68-45-12 en 137 rencontres, dont 124 à titre de partant.

Johnson connaît bien Buffalo, puisqu’il y a passé la saison 2015-16, alors qu’il épaulait le gardien no 1 Robin Lehner.

—-

Le Lightning de Tampa Bay s’est entendu avec le défenseur Dan Girardi pour un contrat de deux ans d’une valeur de 6 millions $. Le vétéran âgé de 33 ans grugera 3 millions $ sur la masse salariale du Lightning pour la durée du pacte.

Les Rangers de New York ont racheté les trois dernières années du contrat précédent de Girardi, en juin.