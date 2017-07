DÉTROIT — Nicholas Castellanos a brisé l’égalité avec un triple en septième manche et les Tigers de Detroit sont venus à bout des Indians de Cleveland 7-4, samedi, dans le premier match d’un programme double.

J.D. Martinez et Miguel Cabrera ont étiré les bras pour les Tigers.

Tandis que le score était à égalité 4-4 en septième et que Martinez se trouvait au premier coussin, Castellanos a cogné son cinquième triple de la saison contre le tableau indicateur du champ centre-droit.

Bryan Shaw (2-3) a ensuite offert un but sur balles intentionnel à Victor Martinez, plaçant des coureurs aux extrémités du losange, et Mikie Mahtook a enchaîné avec un simple d’un point dans la gauche pour porter la marque à 6-4. Le simple de James McCann a ensuite poussé Victor Martinez au marbre et donné un coussin de trois points aux Tigers.