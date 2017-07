CINCINNATI — Le droitier Jackson Stephens a lancé durant cinq manches à ses débuts dans les Majeures et il a donné les devants aux Reds de Cincinnati en frappant un simple de deux points pour leur permettre de l’emporter 5-3 face aux Cubs de Chicago, samedi.

Il s’agissait d’une quatrième défaite en cinq rencontres pour les Cubs, qui affichent un dossier de 40-41. Une fiche loin de celle de l’an dernier à pareille date (51-30), avant qu’ils remportent la Série mondiale.

Stephens (1-0) a alloué un circuit en solo à Jon Jay et une claque de deux points à Willson Contreras. Il a été rappelé des mineures par les Reds en remplacement de Brandon Finnegan, blessé au bras.

Avec deux retraits et les sentiers remplis en quatrième, Stephens a frappé un circuit aux dépens de Eddie Butler (4-3). Une claque de deux points qui a permis aux Reds de prendre les devants 4-3. En cinq manches de travail, il a concédé six coups sûrs et il a retiré huit frappeurs sur des prises.

Marlins 4 Brewers 8

Domingo Santana a cogné un circuit de deux points, donnant une étincelle aux siens pour réaliser une manche de sept points qui a propulsé les Brewers de Milwaukee vers une victoire de 8-4 face aux Marlins de Miami.

Santana a nivelé la marque en claquant un circuit au champ droit sur un lancer de Tom Koehler (1-3), qui avait accordé un but sur balles à Travis Shaw pour entamer la deuxième manche. Stanton s’est précipité pour attraper la balle, qui a rebondi sur le bout de son gant et dans les gradins.

Shaw a frappé un simple de deux points plus tard dans la manche. Le partant des Brewers Zach Davies a produit un point en se compromettant dans un optionnel, Stephen Vogt s’est rendu au premier but alors que les sentiers étaient remplis et Jonathan Villar a ajouté un simple d’un point. Les locaux ont envoyé 13 frappeurs à la plaque durant cette manche.

Davies (9-4) a éprouvé quelques difficultés à garder le contrôle en début de rencontre, mais il a retiré les 10 derniers frappeurs qu’il a affrontés. Il a concédé quatre points et cinq coups sûrs en six manches de travail. Il a alloué deux buts sur balles, en plus de retirer cinq adversaires sur des prises.

Giants 2 Pirates 1

Denard Span a réussi à rentrer au bercail sur un mauvais lancer pour permettre aux Giants de San Francisco de vaincre les Pirates de Pittsburgh 2-1, en 11 manches.

Span a obtenu un but sur balles aux dépens de Daniel Hudson (1-4) et a volé le deuxième but. Joe Panik a frappé un simple et Buster Posey faisait face à un compte complet lorsque le lancer de Hudson a échappé au receveur Elias Diaz, permettant à Span de croiser le marbre.

Josh Osich (2-1) a récolté la victoire. Sam Dyson a lancé une 11e manche sans point pour inscrire un premier sauvetage depuis qu’il a été acquis des Rangers du Texas, au début du mois de juin.

En neuvième, le releveur des Giants Hunter Strickland a accordé un but sur balles alors que les sentiers étaient remplis. Il a cependant retiré Diaz sur des prises. Diaz a laissé huit joueurs sur les buts en cinq présences au bâton.