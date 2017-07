HOCKEY

Andrei Markov et Alexander Radulov, deux joueurs autonomes sans compensation, n’ont toujours pas signé de contrat.

Par ailleurs, le directeur général Marc Bergevin rencontrera les journalistes cet après-midi, notamment pour discuter de ces nouvelles acquisitions; Karl Alzner, Peter Holland, Byron Froese, Joe Morrow et Matt Taormina.

–

Daniel Alfredsson a quitté son poste de conseiller sénior des opérations hockey des Sénateurs d’Ottawa.

Alfredssson a indiqué qu’il avait apprécié ses deux années au sein de la direction des Sénateurs, mais qu’il était temps pour lui de se détacher du hockey et de réévaluer ses prochains défis professionnels.

–

SOCCER

Blerim Dzemaili a brillé avec un but et une aide et l’Impact de Montréal a vaincu le D.C. United 2-0, hier, dans un duel entre les deux pires formations de l’Association Est.

–

–

BASEBALL

À lui seul, Chris Sale s’est occupé de gâcher la fête au Rogers Centre.

Le lanceur gaucher n’a rien donné pendant sept manches au monticule, en route vers sa troisième victoire d’affilée, et les Red Sox de Boston ont malmené les Blue Jays de Toronto 7-1.

–

–

GOLF

David Lingmerth a perdu son aplomb, mais il a tout de même réussi à conserver la tête du tournoi Quicken Loans National, hier.

Le Suédois de 29 ans a joué 73 (plus-3) après avoir amorcé le tournoi avec deux rondes consécutives de 65.

–

–

nsmin