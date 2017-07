BROSSARD, Qc — Alors qu’un peu tout le monde attendait des développements dans les dossiers liés à Alexander Radulov et Andrei Markov dimanche après-midi, la direction du Canadien de Montréal a plutôt annoncé l’octroi d’une prolongation de contrat de huit saisons à son gardien Carey Price.

L’entente, qui entrera en vigueur à compter de la saison 2018-2019, rapportera à Price une somme globale de 84M$ incluant 70M$ en bonis de signature, selon diverses sources médiatiques.

Le directeur général Marc Bergevin, qui s’était récemment montré optimiste de conclure une entente rapide avec Price, rencontrait les médias à 15 h dimanche au Complexe sportif Bell à Brossard. Quant à Price, il prendra part à une téléconférence à 16 h.

À la fin de la saison régulière, Price avait affiché un optimisme semblable quant à son avenir avec le Canadien.

Âgé de 29 ans, Price a complété sa 10e campagne avec le Canadien en 2016-2017. En 62 parties, le gardien de six pieds trois pouces et 226 livres a présenté une fiche de 37 victoires, 20 défaites et cinq revers en temps supplémentaire. Price a inscrit trois jeux blancs, tout en maintenant une moyenne de buts alloués de 2,23 et inscrit un taux d’efficacité de ,923.

Récipiendaire de la coupe Molson pour la saison 2016-2017, Price a été l’un des trois finalistes à l’obtention du trophée Vézina, remis au meilleur gardien de la saison dans la LNH. Le cerbère a pris part à son cinquième match des Étoiles, présenté en janvier dernier à Los Angeles.

Depuis 2007-2008, Price montre une fiche de 270-175-55 en 509 parties en saison régulière. Il vient au troisième rang des gardiens dans l’histoire de l’équipe pour les matchs joués et les victoires, et au quatrième échelon avec 39 jeux blancs en carrière. Il présente une moyenne de buts alloués de 2,40 et un taux d’efficacité de ,920.

En 2014-2015, Price a établi un record d’équipe pour un gardien, remportant 44 victoires. Ces performances lui ont permis de remporter les trophées Hart, Vézina, Ted Lindsay et Jennings.

Sur la scène internationale, Price a été décordé de la médaille d’or avec le Canada au Championnat du monde junior en 2007, aux Jeux olympiques d’hiver de 2014, ainsi qu’à la Coupe du Monde de hockey en septembre dernier. Price a de plus aidé les Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue américaine, à mettre la main sur la coupe Calder en 2007.

Originaire d’Anahim Lake, en Colombie-Britannique, Price a été le premier choix du Canadien, cinquième au total, lors du repêchage amateur de 2005.