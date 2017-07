L’attaquant des Blackahwks de Chicago Marcus Kruger a été échangé aux Golden Knights de Vegas en retour de compensations futures, dimanche.

Âgé de 27 ans, Kruger a amassé 17 points, dont cinq buts, en 70 parties avec les Blackhawks la saison dernière. Il a ajouté une mention d’assistance en quatre matchs éliminatoires. Sa meilleure saison offensive remonte à 2013-14, lorsqu’il avait obtenu 28 points.

En 398 matchs dans la LNH, Kruger a inscrit 105 points (33 buts et 72 aides) et il a ajouté 16 points (six buts et 10 aides) en 87 parties éliminatoires. Il a été repêché en cinquième ronde par les Blackhawks, en 2009, et il a remporté la coupe Stanley en 2013 et 2015.

Kruger doit encore écouler deux années de contrat à une moyenne annuelle de 3,083 millions $US. Il pourra devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet 2019.

Les Blackhawks ont perdu les services du défenseur Trevor van Riemsdyk lors du repêchage d’expansion des Golden Knights. Van Riemsdyk a ensuite été échangé aux Hurricanes de la Caroline.