DÉTROIT — Jose Ramirez a frappé deux circuits et il a produit quatre points, menant les Indians de Cleveland vers une victoire de 11-8 aux dépens des Tigers de Detroit, dimanche.

Ramirez a étiré les bras en troisième manche, contre Justin Verlander (5-5), avant de refaire des siennes en quatrième, contre Chad Bell. Il a placé trois balles en lieu sûr en quatre apparitions au marbre et il a est venu marquer quatre fois.

Les Indians ont remporté cette série de trois affrontements et ils ont gagné quatre de leurs cinq derniers matchs.

En retard 11-2 en neuvième manche, les Tigers ont tenté une remontée en inscrivant six points, dont cinq contre Boone Logan, mais ce fut trop peu trop tard. James McCann a frappé une longue balle de deux points en neuvième manche et il en a produit quatre durant sa journée.

Mike Clevinger (4-3) a quitté la rencontre alors que son équipe menait 11-1. Il a alloué un point, deux coups sûrs et cinq buts sur balles en sept manches au monticule. Cody Allen a retiré un frappeur en neuvième pour enregistrer un 16e sauvetage cette saison.

Verlander a quant à lui été malmené. Il a concédé sept points, neuf coups sûrs et trois buts sur balles en trois manches et un tiers.

Rays 1 Orioles 7

Manny Machado a cogné une longue balle de trois points, Kevin Gausman n’a pas donné de point en sept manches et les Orioles de Baltimore ont battu les Rays de Tampa Bay 7-1.

Machado a propulsé son équipe en avant en troisième manche, lorsqu’il a expédié un tir d’Alex Cobb (6-6) pour son 16e circuit de la campagne. Mark Trumbo a lui aussi étiré les bras pour les Orioles, en quatrième.

Gausman (5-7), qui a abaissé sa moyenne de points mérités à 5,61, n’a permis que deux coups sûrs et deux buts sur balles. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises.

Cobb a éprouvé des difficultés au monticule, concédant sept points, dont six mérités, et six coups sûrs en six manches et un tiers.

Jesus Sucre a produit le seul point des Rays en frappant un circuit en huitième manche.

Twins 2 Royals 6

Whit Merrifield et Eric Hosmer ont frappé des doubles consécutifs en troisième manche pour donner les devants aux Royals de Kansas City, qui n’ont plus regardé derrière pour finalement l’emporter 6-2 contre les Twins du Minnesota.

Les Royals ont remporté trois des quatre duels de cette série contre les Twins et ils les ont rejoints au deuxième rang de la section Centrale de l’Américaine. Les deux formations accusent trois matchs de retard derrière les Indians de Cleveland.

Merrifield a obtenu trois coups sûrs et Hosmer a placé deux balles en lieu sûr. Après que le partant Travis Wood eut quitté la rencontre en quatrième manche, Scott Alexander (1-2) a donné un coup sûr et un but sur balles en deux manches pour signer la victoire pour les Royals.

Hector Santiago (4-8) a encaissé la défaite pour les Twins. Il a alloué quatre points, quatre coups sûrs et un but sur balles en trois manches et un tiers de travail.