PITTSBURGH — Le frappeur suppléant Kelby Tomlinson a brisé l’impasse avec un ballon sacrifice en septième et les Giants de San Francisco ont filé vers un sixième gain d’affilée, dimanche, l’emportant 5-3 face aux Pirates de Pittsburgh.

Les Giants connaissent leurs meilleurs moments de la saison. Ils ont remporté cinq matches de suite en mai. La victoire de dimanche amène leur fiche à 33-51.

Les visiteurs perdaient 0-2 avant d’arriver au bâton en septième.

Hunter Pence et Buster Posey ont sonné la charge avec un but sur balles et un double, ce qui a chassé Trevor Williams. Brandon Belt et Brandon Crawford ont alors cogné des simples d’un point face à Tony Watson (4-2). Tomlinson a ensuite frappé une balle assez loin au champ centre, permettant à Belt de marquer.

Belt a ajouté un circuit de deux points en huitième, peu après un double de Joe Panik. Il a aussi atteint les buts avec un amorti.

Jeff Samardzija (4-9) a permis deux points et six coups sûrs en six manches. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises et n’a pas alloué de but sur balles.

Sam Dyson a récolté un deuxième sauvetage.

Chez les Pirates, Jordy Mercer a claqué un circuit de deux points et John Jaso a fourni une claque en solo. Le club perdait un troisième match d’affilée.

Cubs 6 Reds 2

Ian Happ a frappé deux circuits et les Cubs de Chicago ont défait les Reds de Cincinnati, 6-2.

Happ a contribué un circuit de deux points, une claque en solo et un simple d’un point.

Happ a aussi volé un but. Javier Baez a également frappé trois coups sûrs, incluant un double d’un point.

Anthony Rizzo a claqué sa 19e longue balle en 2017.

Jake Arrieta (8-6) a donné un seul coup sûr en sept manches, un simple de Joey Votto, en première. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Tim Adleman (5-5) a concédé trois points et six coups sûrs en cinq manches.

Phillies 7 Mets 1

Les Phillies de Philadelphie ont marqué quatre fois en deuxième manche, voguant ensuite vers une victoire de 7-1 face aux Mets de New York.

Maikel Franco a réussi un double de deux points, puis Andrew Knapp a ajouté un simple d’un point. Après un amorti sacrifice de Ty Kelly, Knapp a brillé en venant marquer du deuxième but sur un mauvais lancer de Rafael Montero (1-5).

Montero a quitté après un retrait en septième, ayant donné quatre points, huit coups sûrs et deux buts sur balles.

Nick Pivetta (2-4) n’a donné qu’un point et un coup sûr en sept manches, un circuit de T.J. Rivera. Les Mets avaient gagné leurs quatre derniers matches.

Marlins 10 Brewers 3

Marcell Ozuna a cogné deux circuits et les Marlins de Miami ont stoppé une série de quatre revers, infligeant une défaite de 10-3 aux Brewers de Milwaukee.

Ozuna a produit quatre points, dont trois sur un circuit qui plaçait les siens aux commandes 3-1, en troisième manche.

Derek Dietrich a aussi frappé une longue balle pour les vainqueurs, qui ont récolté 17 coups sûrs. Christian Yelich a fourni un double et trois simples.

Dan Straily (6-4) a permis trois points et cinq coups sûrs en six manches.

Eric Thames et Orlando Arcia ont frappé des circuits pour les Brewers, les meneurs de la Nationale avec 127 coups de canon, cette saison.

Le premier point de Milwaukee est venu d’un ballon sacrifice de Domingo Santana. Junior Guerra (1-3) a donné quatre points en autant de manches.