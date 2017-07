POTOMAC, Md. — Kyle Stanley a signé la normale au 18e, premier trou de prolongation, pour ainsi défaire Charles Howell III et remporter le Quicken Loans National, dimanche.

Stanley et Howell ont ramené des cartes de 66 pour finir le parcours régulier à 273, sept coups sous la normale.

Howell a eu la chance de l’emporter en jeu régulier, mais il a raté de peu à gauche sur un roulé de 21 pieds.

En trou additionnel, les deux ont raté l’allée et le vert. Le coup d’approche de Howell a été trop court, et il a raté une occasion de normale en manquant son coup sur 11 pieds. Stanley a ensuite converti sa chance, lui qui avait logé la balle à cinq pieds de la coupe.

Stanley obtenait sa deuxième victoire en carrière, lui qui a tout raflé à l’Omnium de Phoenix de 2012.

Rickie Fowler (65) et Martin Laird (67) ont conclu à deux coups de Stanley et Howell. Fowler et Ben Martin ont réussi le meilleur score de la journée.

Martin a fini dans l’impasse au cinquième rang, en compagnie de sept autres golfeurs.

Côté Canadiens, Nick Taylor a joué 72 pour 281, Mackenzie Hughes 73 pour 286, puis David Hearn 75 pour 294.