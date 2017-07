La Québécoise Karol-Ann Canuel s’est emparée du 45e rang lors de la troisième étape du Tour d’Italie féminin, remportée par la Britannique Hannah Barnes, dimanche.

Canuel, de l’équipe Boels-Dolmans, a terminé l’épreuve d’une distance de 100 kilomètres dans le même temps que la gagnante et parmi un groupe de 94 coureuses. L’étape reliait San Fior à San Vendemiano.

Barnes, de Canyon SRAM, a devancé au fil d’arrivée la Finlandaise Lotta Lepistö et la Néerlandaise Kirsten Wild. La coéquipière de Canuel, la Danoise Amalie Dideriksen, a conclu la course en cinquième position.

Malgré les attaques en début de course, le peloton est resté groupé jusqu’au sprint intermédiaire. Deux coureuses de Boels-Dolmans, Nikki Brammeier et Chantal Blaak, ont accumulé le maximum de points et de secondes. Lepistö a pris la dernière seconde et le dernier point.

La Canadienne Alison Jackson (Bepink Cogeas) s’est quant à elle classée au 69e échelon.

Au classement général, la Néerlandaise Anna Van der Breggen, de Boels-Dolmans, a conservé le maillot rose. La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Orica-Scott) accuse toujours un retard de 18 secondes. Canuel pointe en septième place, à deux minutes 43 secondes de la meneuse.

La quatrième étape sera présentée, à Occhiobello, et elle sera longue de 118 kilomètres.