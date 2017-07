MILWAUKEE — Travis Shaw a donné le ton à une poussée de quatre points dès la première manche avec un simple avant de devoir quitter la rencontre après avoir été atteint à une main par un tir, lundi après-midi, dans la victoire de 8-1 des Brewers de Milwaukee contre les Orioles de Baltimore.

Brent Suter (1-1), qui disposait d’un coussin de 7-0 en deuxième manche, a retiré huit frappeurs sur des prises en six manches au monticule. Il n’a alloué qu’un point — non mérité — et quatre coups sûrs, tous des simples. Le gaucher âgé de 27 ans effectuait son deuxième départ dans les Ligues majeures, en remplacement de Chase Anderson, qui séjourne sur la liste des blessés en raison d’une élongation de l’oblique gauche.

Wade Miley (3-7) a accordé sept points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en une manche et deux tiers de travail, portant sa moyenne de points mérités de 4,54 à 5,20. Il présente une fiche de 1-4 avec une moyenne de 11,69 à ses six derniers départs dans le Baseball majeur.