ANAHEIM, Calif. — Le joueur par excellence de la Ligue américaine, Mike Trout, ratera le match des étoiles du Baseball majeur en raison d’une blessure au pouce gauche.

Le voltigeur étoile des Angels de Los Angeles s’est déchiré le ligament collatéral ulnaire du pouce le 28 mai en effectuant un plongeon, et il a été opéré trois jours plus tard afin de réparer le ligament et la capsule dorsale. L’équipe a indiqué lundi qu’il s’entraînerait mardi avec le club-école A de l’Inland Empire.

Le directeur général des Angels, Bill Eppler, a dit par voie de communiqué lundi «qu’en vertu des échéanciers établis pour le retour au jeu de Mike, il poursuivra sa rééducation pendant la pause du match des étoiles, et en conséquence il ne prendra pas part aux festivités entourant le match des étoiles du Baseball majeur.»

Trout frappe pour une moyenne de ,337 avec 16 circuits, 36 points produits et 10 buts volés. Il a été nommé joueur par excellence de la Ligue américaine en 2014 et 2016, et fut nommé joueur par excellence du match des étoiles en 2014 et 2015. Il avait été élu voltigeur partant pour l’Américaine — il s’agissait de sa cinquième nomination, et de sa sixième participation au sein de cette équipe d’étoiles.