DENVER — Les Rockies du Colorado ont inscrit le nom du joueur d’avant-champ/voltigeur Ian Desmond sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’une élongation du mollet droit, mais ils pourront compter sur le retour au jeu du voltigeur Carlos Gonzalez.

Desmond s’est blessé en tentant de capter un ballon de routine en Arizona dimanche. Il s’agit de son deuxième séjour sur la liste des blessés, après qu’il eut raté le début de la saison en raison d’une fracture à la main gauche. Il frappe pour une moyenne de ,283 avec cinq circuits et 26 points produits.

Gonzalez était de retour au jeu lundi après avoir séjourné à l’infirmerie depuis la fin du mois de juin en raison d’une élongation à l’épaule droite. Il traverse présentement une léthargie en attaque, et sa moyenne a chuté à ,221. Il a cogné six longues balles et produit 20 points jusqu’ici.

Il faisait partie de la formation partante lundi soir contre les Reds de Cincinnati.