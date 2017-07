NEW YORK — Aaron Judge et Gary Sanchez, les étoiles montantes qui animent l’attaque des Yankees de New York, participeront au concours de coups de circuit à Miami le 10 juillet.

Judge, une recrue qui a frappé la longue balle dès sa première présence au bâton dans les Ligues majeures en août dernier, domine le Baseball majeur avec 27 circuits. Il domine également la Ligue américaine avec une moyenne au bâton de ,327 et 62 points produits.

Sanchez frappe pour une moyenne de ,289 avec 13 longues balles et 40 points produits, en dépit du fait qu’il a raté près d’un mois d’activités en raison d’une élongation à un biceps.

Les Yankees ont confirmé l’information lundi sur Twitter avant la rencontre contre les Blue Jays de Toronto.

Le frappeur de puissance des Marlins de Miami Giancarlo Stanton tentera de défendre son titre. La recrue des Dodgers de Los Angeles Cody Bellinger, qui mène la Ligue nationale avec 24 circuits, sera aussi de la partie.