MINNEAPOLIS — Max Kepler a frappé quatre coups sûrs dont un circuit en solo, lundi, aidant les Twins du Minnesota à l’emporter 9-5 face aux Angels de Los Angeles.

Kepler a produit trois points. En plus de sa 10e longue balle, il a fait marquer des coureurs avec un simple et un double.

Joe Mauer a aussi claqué un coup de quatre buts pour les Twins.

Mauer, Eduardo Escobar et Miguel Sano ont croisé la plaque deux fois chacun.

Adalberto Mejia (4-3) a permis trois points et neuf coups sûrs en sept manches. Il signait une troisième victoire d’affilée.

Martin Maldonado et Luis Valbuena ont cogné des circuits pour les Angels.

Alex Meyer (3-5) a donné cinq points, six coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches.

Les Twins jouaient devant 36 182 personnes, leur plus grosse foule depuis le match inaugural.

Rod Carew s’est chargé du lancer protocolaire. L’homme de 71 ans, une légende des Twins, visitait le Target Field pour la première fois depuis qu’il a subi une transplantation du coeur et d’un rein à la mi-décembre, l’an dernier. Il a été victime d’une sévère crise cardiaque en septembre 2015.

Les Twins soulignaient le 40e anniversaire de la saison 1977, quand Carew a été nommé le joueur le plus utile de l’Américaine.

Le Target Field était aussi le théâtre de feux d’artifice après le match, lundi.

Red Sox 7 Rangers 5 (11 manches)

Andrew Benintendi a réussi un simple de deux points en 11e et les Red Sox de Boston ont mérité un cinquième gain d’affilée, battant les Rangers du Texas 7-5.

Dustin Pedroia a cogné deux simples de deux points pour les Red Sox, qui ont gagné sept de leurs huit derniers matches.

Mike Napoli, Carlos Gomez et Rougned Odor ont frappé la longue balle pour les Rangers.

Heath Hembree (1-2) a été le lanceur gagnant. Benintendi a livré la marchandise aux dépens d’Ernesto Frieri (0-1).

White Sox 7 Athletics 2

Todd Frazier a cogné un double de deux points et les White Sox de Chicago ont eu raison des A’s d’Oakland, 7-2.

Melky Cabrera a claqué trois coups sûrs, tandis que le neuvième frappeur Willy Garcia a fourni deux doubles.

Adam Rosales a obtenu un simple de deux points pour les A’s, qui ont échappé leurs six dernières rencontres.

Carlos Rodon (1-1) a retiré 10 frappeurs au bâton en six manches et un tiers, accordant deux points et quatre coups sûrs.

Jharel Cotton (5-8) a donné quatre points et sept coups sûrs en cinq manches.