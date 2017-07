La ville hôte des Jeux paralympiques de 2024 sera choisie sans que la direction des Paralympiques ait son mot à dire dans le choix de Los Angeles ou Paris.

Cela découle du fait que le Comité international paralympique (CIP) élira un nouveau président au début du mois de septembre — et le vainqueur ne remplace pas immédiatement et automatiquement le président sortant Philip Craven en tant que membre du Comité international olympique.

Dans l’entente qui a été prolongée l’année dernière, la ville choisie par le CIO pour accueillir les Jeux olympiques doit également organiser les paralympiques peu de temps après. Une décision sera prise la semaine prochaine quant à savoir si la ville hôte de 2028 sera également désignée lors de la réunion de septembre au Pérou. Le CIO souhaite éviter de désigner un perdant entre Paris et Los Angeles, compte tenu de la qualité des deux candidatures.

Le CIO a confirmé à The Associated Press qu’«il n’y aura pas de représentant du CIP au vote à Lima», le 13 septembre.

Quatre candidats sont en lice pour remplacer Craven en tant que président du CIP lors du scrutin du 8 septembre à Abou Dhabi: Patrick Jarvis, Andrew Parsons, John Petersson et Haidi Zhang.

«Sir Phil Craven ne sera plus membre du CIO une fois que son mandat au sein du CIP aura pris fin, a déclaré le CIO. Cela ne signifie pas que son successeur deviendra automatiquement un membre du CIO. Sa candidature potentielle devra être proposée à la commission électorale des membres du CIO chargée de préparer les profils et de proposer des candidats afin d’obtenir une représentation diversifiée et équilibrée du CIO.

«La commission soumet un rapport au comité exécutif du CIO qui est l’instance compétente pour proposer une candidature lors d’une réunion. C’est la seule façon d’élire un membre du CIO.»

Le CIP fait pression pour conserver son vote, Craven indiquant qu’il faut trouver une solution.

Les comités de candidature de Paris et Los Angeles ont refusé de commenter la situation de la non participation de la direction des Paralympiques au vote.

Les deux villes présenteront leur dossier aux membres du CIO mardi prochain à Lausanne, en Suisse. Tous les membres du CIO, y compris Craven, décideront ensuite s’ils ratifient la proposition de la commission d’attribuer les Jeux olympiques d’été 2024 et 2028 lors du congrès de septembre.