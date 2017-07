LONDRES — Novak Djokovic n’a pas eu à trop s’échiner à son premier match à Wimbledon. Son adversaire, Martin Klizan, a déclaré forfait après seulement 40 minutes de jeu en raison d’une blessure alors qu’il tirait de l’arrière 6-3, 2-0.

Djokovic, triple champion du tournoi anglais, menait 30-0 au troisième jeu du deuxième set lorsque le Slovaque a renoncé à poursuivre.

Klizan s’est présenté au tournoi avec une blessure à la cheville gauche et il a demandé une pause médicale entre les sets. Il a concédé le bris dès le premier jeu de la deuxième manche et, quelques minutes plus tard, il a abandonné.

Djokovic a remporté le tournoi d’Eastbourne la semaine dernière. C’était la première fois depuis 2010 qu’il disputait un tournoi sur gazon avant Wimbledon. Adam Pavlacek sera son prochain adversaire.

Juan Martin del Potro, 29e tête de série, a eu besoin de sept balles de matchs pour venir à bout de Thanasi Kokkinakis 6-3, 3-6, 7-5 (2), 6-4.

Dans un rôle qui est habituellement réservé à la tenante du titre à Wimbledon, Angelique Kerber s’est qualifié pour la deuxième ronde.

La favorite allemande, qui a perdu face à Serena Williams sur le court central en finale l’an dernier, a vaincu l’Américaine Irina Falconi 6-4, 6-4.

Le premier match de la deuxième journée du tournoi sur le court central met traditionnellement en scène la championne de l’année précédente. Mais comme Williams est en congé car elle est enceinte, cette place a été confiée à la finaliste.

«Beaucoup de souvenirs sont revenus quand je suis entrée sur la court central, a mentionné Kerber. C’est l’un des meilleurs endroits pour jouer. C’est la tradition et c’était vraiment génial d’y être de retour.»

Même si elle est devenue la première favorite de l’ère professionnelle chez les dames à être éliminée au premier tour des Internationaux de France, elle a confirmé son billet pour la deuxième ronde sur gazon.

«Les premières rondes des tournois du Grand Chelem sont toujours difficiles, surtout après ma défaite en première ronde à Paris, a avoué Kerber. Je me concentrais à gagner chaque point, tentant de trouver mon rythme pendant tout le match.»