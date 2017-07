NEW YORK — Le joueur de deuxième but Starling Castro des Yankees de New York pourrait rater le match des étoiles en raison d’une élongation aux ischio-jambiers de la jambe droite.

Le nom de Castro a été placé sur la liste des blessés le 27 juin et le gérant Joe Girardi a précisé que Castro ne peut recommencer à courir avant jeudi.

«Je ne sais si nous pourrons compter sur lui avant la pause du match des étoiles», a commenté Girardi avant le match de mardi contre les Blue Jays de Toronto.

Girardi a ajouté qu’il serait «assez important» pour Castro de revenir au jeu avec les Yankees en prévision de sa participation au match des étoiles à Miami, le 11 juillet. Les joueurs ont choisi Castro pour occuper un poste de réserviste dans la formation, une quatrième sélection pour lui.

Les Yankees ont par ailleurs annoncé le retour dans la formation du gaucher CC Sabathia et du droitier Adam Warren et ils ont cédé le droitier Bryan Mitchell et Domingo German à leur club-école AAA à Scranton/Wilkes Barre.

Sabathia, le partant mardi, était indisponible depuis le 14 juin en raison d’une élongation aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Le nom Warren a été placé sur la liste des blessés deux jours plus tard à cause d’une inflammation à l’épaule droite.