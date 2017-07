WASHINGTON — Daniel Murphy a fait produire cinq points à l’aide de quatre coups sûrs, Bryce Harper a ajouté trois coups sûrs et deux points produits et les Nationals de Washington ont écrasé les Mets de New York 11-4 mardi après-midi.

Les hommes du gérant Dusty Baker, meneur de la section Est de la Ligue nationale, ont ainsi signé un troisième gain consécutif.

À la suite de sa performance, Murphy a haussé sa moyenne au bâton à vie à ,405 face aux Mets, la seule autre formation pour laquelle il a évolué dans les Ligues majeures.

Joe Ross (5-3) a concédé deux points en sept manches de travail au monticule et effectué un quatrième départ d’affilée lors duquel il accordait deux points ou moins.

Son rival Seth Lugo (3-2) a donné six points, dont quatre en cinquième manche, qu’il n’a pas été en mesure de franchir pour la première fois depuis son retour au jeu, en juin.

Dans la défaite, Jay Bruce, Jose Reyes et Rene Rivera ont bouclé le circuit et Brandon Nimmo a frappé trois coups sûrs.