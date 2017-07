DENVER — L’Avalanche du Colorado a annoncé la mise sous contrat de l’attaquant russe Nail Yakupov en vue de la saison 2017-2018.

La direction de l’équipe n’a pas révélé les détails financiers de l’entente, mais selon diverses sources, Yakupov touchera 875 000$.

Âgé de 23 ans, Yakupov a été le premier joueur choisi lors de la séance de sélection de 2012, par les Oilers d’Edmonton, après des récoltes de 101 et de 69 points avec le Sting de Sarnia, dans la Ligue junior de l’Ontario.

Yakupov a fait le saut dans la LNH dès 2013, lors d’une saison écourtée à 48 matchs en raison d’un lock-out, et a terminé au premier rang parmi les recrues dans la LNH avec 17 buts et 31 points.

Lors des trois campagnes suivantes avec la formation albertaine, il a connu des récoltes de 24, 33 et 23 points en 204 matchs. L’année dernière, avec les Blues de St. Louis, il a été limité à trois buts et six mentions d’aide en 40 rencontres.

En carrière, l’attaquant de cinq pieds 11 pouces et 195 livres, a obtenu 53 buts et 120 points en 292 matchs.

En 2010-2011, Yakupov a été nommé recrue de l’année dans la Ligue de l’Ontario et de la Ligue canadienne de hockey grâce à sa récolte de 101 points, dont 49 buts, en 65 matchs.

Selon Joe Sakic, vice-président et directeur général de l’Avalanche, Yakupov est jeune et talentueux ailier qui apportera de la profondeur à l’alignement de l’équipe.