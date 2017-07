DÉTROIT — Victor Martinez a cogné un circuit, Michael Fulmer a lancé pendant huit manches et les Tigers de Detroit ont défait les Giants de San Francisco 5-3 mardi après-midi.

En l’emportant, les Tigers ont mis fin à la séquence de six victoires des Giants.

Justin Upton a contribué à l’attaque des vainqueurs en frappant trois coups sûrs et ajoutant deux points produits.

La performance d’Upton a aidé à faire oublier la perte du puissant cogneur Miguel Cabrera, qui a quitté la rencontre après la sixième manche en raison de raideurs à la hanche gauche.

Fulmer (8-6) l’a emporté même s’il a été victime de deux circuits pour la première fois de la saison. Justin Wilson a été parfait en neuvième manche et il a récolté un neuvième sauvetage.

Le droitier Matt Cain (3-8) a accordé cinq points et sept coups sûrs en six manches et un tiers.

Depuis sa victoire contre les Dodgers de Los Angeles, le 15 mai, Cain affiche un dossier de 0-7 en neuf départs.