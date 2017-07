LONDRES — La Bélarusse Victoria Azarenka s’est qualifiée pour la troisième ronde des Internationaux de Wimbledon, mercredi, grâce à une victoire en deux manches identiques de 6-3 contre l’Ukrainienne Elena Vesnina, 15e tête de série.

Deux fois demi-finaliste sur la pelouse londonienne, Azarenka vient à peine de renouer avec les courts après la naissance de son premier enfant en décembre. Son match, mercredi, n’était que son quatrième cette saison. L’an dernier, elle avait raté Wimbledon à cause d’une blessure et n’a pas participé à un tournoi du Grand Chelem depuis les Internationaux de France, en 2016.

Azarenka, une ancienne numéro un mondiale, croisera le fer avec la Britannique Heather Watson, qui a causé une certaine surprise en éliminant la 18e tête de série, la Lettone Anastasija Sevastova, 6-0, 6-4 en 61 minutes.

Dans d’autres duels de deuxième tour du tableau du simple féminin, la Slovaque Dominika Cibulkova, huitième tête de série, a battu l’Américaine Jennifer Brady 6-4, 6-4, tandis que la Grecque Maria Sakkari a vaincu la Tchèque Kristyna Pliskova 6-7 (6), 6-4, 6-4. La Croate Ana Konjuh, classée 27e, a également atteint le troisième tour.

Plus tard mercredi, la Montréalaise Françoise Abanda disputera son match de 2e tour contre la Lettone Jelena Ostapenko, 13e tête de série.

Par ailleurs, en double féminin, le tandem formé de la Canadienne Gabriela Dabrowski et de la Chinoise Yifan Xu a subi l’élimination dès le premier tour, s’inclinant 6-2, 6-2 contre la Belge Elise Mertens et la Néerlandaise Demi Schuurs. Dabrowski et Xu étaient les dixièmes têtes de série.

Du côté masculin, l’Espagnol Roberto Bautista Agut (18e) s’est qualifié pour le deuxième tour, pendant que l’Italien Paolo Lorenzi (32e) affrontera l’Américain Jared Donaldson après sa victoire en première ronde contre l’Argentin Horacio Zeballos.

La troisième journée de compétition permettra de voir à l’oeuvre, chez les hommes, le Britannique Andy Murray, le favori de la compétition, contre l’Allemand Dustin Brown, ainsi que l’Espagnol Rafael Nadal, 4e tête de série, contre l’Américain Donald Young.