TORONTO — La Ligue canadienne de football a confirmé que Randy Ambrosie est devenu le 14e commissaire de son histoire.

Ex-joueur qui a par la suite connu énormément de succès dans le monde des affaires, l’embauche d’Ambrosie a été officiellement annoncée au cours d’une conférence de presse tenue à Toronto, mercredi.

Il remplace Jeffrey Orridge, qui a démissionné de ses fonctions le mois dernier après près de deux ans en poste. C’est le président du conseil d’administration Jim Lawson qui agissait à titre de commissaire intérimaire depuis.

Ambrosie hérite d’un circuit qui fait face à de sérieuses difficultés, notamment un manque d’appui de la part des partisans torontois et des infrastructures vieillissantes à Calgary. Il a déclaré vouloir identifier les problèmes que la ligue pourrait régler avec chacune des équipes.

«Je veux venir en aide à toutes les équipes, afin de travailler sur les dossiers qui sont importants à leurs yeux, a dit le nouveau commissaire. Les équipes sont nos clients, nous devons trouver une façon de les appuyer. À Calgary, il s’agira peut-être de les aider pour leur stade. Dans d’autres villes, nous aurons d’autres défis à relever.

«J’aimerais beaucoup mener une équipe de gens dédiés, qui travailleront de concert avec les équipes afin de résoudre les dossiers les plus importants à leurs yeux.»

Chez les Argos, pendant longtemps l’une des pierres d’assise de la LCF, est depuis quelques années les faibles assistances. L’équipe n’a attiré que 11 219 spectateurs pour sa défaite face aux Lions de la Colombie-Britannique vendredi, la plus faible foule à se présenter au BMO Field depuis que l’équipe y dispute ses rencontres locales.

Il n’y avait que 13 583 personnes pour le match d’ouverture la semaine précédente, contre les Tiger-Cats de Hamilton.

Considéré pour le poste quand Orridge a été embauché, Ambrosie a disputé neuf saisons dans la LCF comme joueur de ligne offensive avec les Stampeders de Calgary, les Argonauts de Toronto et les Eskimos d’Edmonton. Il a remporté la coupe Grey à sa dernière campagne avec les Eskimos, en 1993.

L’homme de 54 ans, natif de Winnipeg, a aussi été impliqué auprès de l’Association des joueurs de la LCF.

Quand il quitté le football, Ambrosie est devenu le directeur des ventes pour l’Amérique du Nord du groupe HSBC Securities, avant de se joindre à Placements AGF, à titre de directeur des ventes et du marketing. En 2006, il a été nommé président de la compagnie.

Après avoir été président et chef de la direction d’Accretive 360 de 2010 à 2012, il s’est joint à MacDougall, MacDougall & MacTier — alors la plus vieille firme de placements canadienne — à titre de président et chef de la direction.