NEW YORK — Le receveur des Yankees de New York Gary Sanchez a déclaré que Logan Morrison devrait s’en prendre à quelqu’un d’autre au sujet de son invitation au concours de circuits.

«Gary ne devrait pas être là. Gary est un grand joueur, mais il ne devrait pas être du concours de circuits», a déclaré le premier-but des Rays de Tampa Bay au Tampa Bay Times, qui a publié ses propos mardi.

Sanchez a maintenu une moyenne de ,294/,382/,528 avec 13 circuits et 40 points produits en 53 rencontres. Il a raté 21 matchs entre le 21 avril et le 5 mai en raison d’une blessure au biceps droit.

«Je me souviens quand j’avais 14 circuits, a ajouté Morrison. C’était il y a un mois et demi.»

Morrison vient à égalité au troisième rang des Majeures avec 24 circuits. Il frappe pour ,256/,36/,579 avec 57 points produits.

«Je n’ai absolument aucun contrôle sur ces invitations, a déclaré Sanchez mercredi, avec l’aide d’un traducteur. Ils m’ont téléphoné pour m’inviter. Je leur ai dit que je n’étais même pas certain de participer au match des étoiles et donc, que je ne sais pas si je serai en mesure de prendre part au concours de circuits. Maintenant, si je suis invité au match des étoiles, c’est certain que je participerai à cet événement. C’est un honneur. Ce n’est pas ma faute s’il n’a pas été choisi.»

S’il est sélectionné pour le match des étoiles — les formations seront dévoilées dimanche —, Sanchez ferait face à son coéquipier Aaron Judge, Mike Moustakas (Royals de Kansas City), Miguel Sano (Twins du Minnesota), Cody Bellinger (Dodgers de Los Angeles), Charlie Blackmon (Rockies du Colorado), ainsi qu’aux cogneurs de puissance des Marlins de Miami Giancarlo Stanton et Justin Bour dans le concours de circuits.

Le nom de Morrison fait partie d’une liste de cinq candidats soumis au vote des partisans pour occuper la dernière place disponible au sein de la formation de la Ligue américaine, en compagnie d’Elvis Andrus (Rangers du Texas), Xander Bogaerts (Red Sox de Boston), Didi Gregorius (Yankees) et Moustakas.

«C’est normal: je joue pour les Rays. J’ai compris, a dit Morrison. Ils ne peuvent même pas mettre la bonne photo quand ils parlent de moi: sur MLB Network, c’est la photo de Corey (Dickerson) qui accompagne mon nom. Quand ils parlent des meneurs pour les circuits, ils montrent un élan de Corey.»