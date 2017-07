NEW YORK — Aaron Judge a inscrit son nom dans le livre des records des Yankees de New York, alors qu’il a égalé la marque de circuits pour une recrue, établie par un certain Joe DiMaggio, en 1936, en frappant son 29e de la campagne contre les Blue Jays de Toronto.

Judge n’a mis que 81 rencontres pour atteindre ce plateau, alors que DiMaggio avait eu besoin de 138 matchs. ‘Joltin’ Joe’ avait conclu la saison avec une moyenne de ,323/,352/,576 et 125 points produits.

Le jeune voltigeur de droite et frappeur désigné des Yankees est aussi devenu le septième joueur de l’histoire des Majeures à obtenir au moins 29 circuits avant la pause du match des étoiles, après Reggie Jackson (37 en 1969), Mark McGwire (33 en 1987), Ken Griffey fils (33 en 1994), Willie Mays (31 en 1954), Mickey Mantle (29 en 1956) et Prince Fielder (29 en 2007).

La claque de deux points de Judge, aux dépens de Marco Estrada en quatrième manche, portait alors la marque à 5-2 en faveur des Jays. Il compte maintenant 65 points produits à la suite de ce circuit.