CHICAGO — Ian Happ a brisé l’impasse avec un simple de deux points en septième et les Cubs de Chicago ont défait les Rays de Tampa Bay 7-3, mercredi.

Happ a réussi le coup sûr face à Adam Kolarek, poussant au marbre Kris Bryant et Anthony Rizzo. Ils étaient sur les buts en vertu d’un but sur balles et d’un simple. Ben Zobrist les a fait avancer d’un coussin avec un amorti sacrifice, puis Happ a cogné la balle à travers le monticule.

Happ en est à six points produits à ses trois derniers matches.

Une manche plus tôt, Jon Jay avait créé l’impasse 3-3 avec un circuit de trois points comme frappeur suppléant, aux dépens d’Erasmo Ramirez (4-3).

La victoire est allée au releveur Pedro Strop (3-2), qui a lancé en septième.

Le premier frappeur Mallex Smith a frappé quatre des huit coups sûrs des Rays, marquant trois fois.