MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a accordé d’un contrat d’une saison, à deux volets, au gardien de but Charlie Lindgren.

L’équipe a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter jeudi matin, sans préciser les modalités financières de l’entente.

Âgé de 23 ans, Lindgren, qui était joueur autonome avec compensation, a passé la majeure partie de la saison 2016-2017 avec les IceCaps de Saint-Jean, dans la Ligue américaine.

En 48 matchs avec les IceCaps, le gardien originaire de Lakeville au Minnesota a présenté une fiche de 24-18-6, avec une moyenne de buts alloués de 2,56 et un taux d’arrêts de ,914. Il a inscrit cinq jeux blancs, un total qui lui a permis de se classer au deuxième rang à égalité avec quatre autres cerbères dans la Ligue américaine.

Pendant les séries éliminatoires, il a affiché une moyenne de 2,21 en quatre matchs contre le Crunch de Syracuse, avec un taux d’arrêts de ,922.

Il a par ailleurs participé à deux rencontres avec le Canadien la saison dernière, les 3 et 8 avril, et signé des victoires face aux Panthers de la Floride et aux Red Wings de Detroit. Lindgren avait aussi vaincu les Hurricanes de la Caroline à son tout premier match en carrière dans la LNH, le 7 avril 2016.

Lors de ses trois sorties en carrière dans la LNH, Lindgren a conservé une moyenne de 1,65 et affiché un taux d’arrêts de ,943.

À moins d’une surprise de taille ou d’une blessure à Al Montoya, Lindgren est destiné à passer la prochaine saison avec le Rocket de Laval.