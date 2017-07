NEW YORK — Le champion en titre Giancarlo Stanton sera le favori lors du concours de circuits, lundi prochain, à Miami.

Stanton, qui porte les couleurs des Marlins de Miami, a été nommé favori puisqu’il a remporté la compétition l’an dernier, à San Diego. Il affrontera le receveur des Yankees de New York Gary Sanchez, huitième tête de série, lors de la première ronde au Marlins Park.

La recrue des Yankees Aaron Judge, qui domine les Ligues majeures avec 29 circuits, sera la deuxième tête de série et il sera opposé au premier-but des Marlins Justin Bour, septième tête de série. Le frappeur de puissance des Dodgers de Los Angeles Cody Bellinger, no 3, affrontera le voltigeur des Rockies du Colorado Charlie Blackmon, no 6, tandis que le troisième-but des Royals de Kansas City Mike Moustakas, no 4, croisera le fer avec le frappeur désigné des Twins du Minnesota Miguel Sano, no 5.

Le Baseball majeur a dévoilé les confrontations mercredi soir. Derrière Stanton, les joueurs ont été classés selon leur nombre de circuits cette saison, avant les matchs de mardi. En cas d’égalité, l’avantage était donné au joueur avec le plus de circuits depuis le 15 juin.